الامارات | داوود علي: سأعتزل حينما أصل إلى الـ 40 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن داوود علي: سأعتزل حينما أصل إلى الـ 40 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق اتحاد كلباء، داوود علي، إنه لا يفكر على الإطلاق في التوقف عن لعب كرة القدم، على الرغم من وصوله إلى عامه الـ35 حالياً، واقترابه من الـ36.

وأشار إلى أنه طوال الفترة الطويلة التي لعب فيها لأندية عدة، يحمل ذكريات جميلة ورائعة حينما لعب لفريق الشباب سابقاً، الذي اندمج مع فريق دبي والأهلي تحت مسمى شباب الأهلي حالياً، خصوصاً أنه بدأ مسيرته معه حينما كان بعمر السابعة. وأكد داوود علي، لـ«الإمارات اليوم» أنه سيعتزل الكرة حينما يصل إلى الـ40 سنة.

وأضاف: «لا يمكن أن أنسى - على الإطلاق - أيامي الأولى في الملاعب مع فريق الشباب حينما كنت يافعاً، وأنا أدين بالكثير لهذا النادي على ما قدمه لي، وساعدني في احتراف مهنة أكسب منها معاشي حتى الآن».

وأشار داوود، الذي سيدخل عامه الـ36 بنهاية ديسمبر الجاري، إلى أنه أمضى فترة قصيرة لكن مميزة أيضاً مع العين، وتابع: «اللعب في نادٍ مثل العين، يعني أنك قد لعبت لنادٍ كبير ليس في الإمارات فقط بل في كل قارة آسيا، وأنا سعيد لأنني أصبحت من بين هؤلاء اللاعبين الذين مروا بهذا الكيان الكبير».

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وحول السر وراء تجديد عقده مع كلباء موسماً بموسم، بدلاً من الارتباط بعقد طويل الأجل، أشار إلى أنه يرغب في المحافظة على مستواه، من خلال تحدي نفسه بتقديم أداء جيد طوال الوقت، وقال: «تجديد العقد لمدة موسم واحد يضعني في تحدٍّ مع نفسي أن أقدم أفضل ما لديَّ، حتى أقنع الإدارة بقدراتي وأحقيتي في الاستمرار».

وأضاف: «حينما يتقدم اللاعب في العمر مستواه يبدأ في التراجع بصورة تدريجية، لكن في حال كان هناك تحدٍّ مع نفسه يمكنه المحافظة على مستواه لفترة أطول، لذلك أجتهد في التدريبات بصورة أكبر كما أستغل الفرصة التي أحصل عليها من المدرب بالمشاركة أساسياً في المباريات، من خلال مضاعفة الجهود».

يذكر أن شركة كلباء جددت عقد اللاعب لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الماضية، عقب المستوى الذي قدمه العام الماضي. وخاض داوود جميع المباريات مع فريقه بدوري الخليج العربي هذا الموسم، ما يؤكد أنه يحظى بثقة المدرب الحالي لكلباء الأوروغوياني خورخي داسيلفا.

• داوود علي، رغم أنه في الـ35 من عمره، فإنه لعب أساسياً في كل مباريات كلباء بالدوري هذا الموسم.