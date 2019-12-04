الامارات | العرياني بطلاً لكأس اليوم الوطني للرماية

شكرا لقرائتكم خبر عن العرياني بطلاً لكأس اليوم الوطني للرماية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج ظاهر العرياني، نجم فريق فزاع للرماية، بلقب كأس اليوم الوطني لرماية الأطباق من الحفرة (التراب)، بعد أن سجل 42 طبقاً. وشهدت المسابقة فوز الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بالمركز الثاني بـ38 طبقاً، بينما أحرز يحيى المهيري 27 طبقاً في المركز الثالث، وعاد المركز الرابع لعبدالله الكندي، ومشعل البناي في المركز الخامس، وسادساً حمد بن مجرن.

يذكر أن البطولة أقيمت في ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وتوج الفائزين سعيد بن محمد القاسمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرماية.

وشهدت البطولة مشاركة 19 رامياً، بينهم رماة المنتخب الوطني، حيث تأهل إلى النهائيات الكندي برصيد 117 طبقاً، والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بـ115، ثم يحيى المهيري بـ115 طبقاً، ومشعل البناي برصيد 115 طبقاً، ثم حمد الكندي (113)، وظاهر العرياني (111).

وقال الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، رئيس فريق فزاع للرماية، في تصريح صحافي: «إننا حريصون على الاحتفال السنوي بهذه المناسبة في بطولة تجسد روح الانتماء لنغرس في نفوس أبنائنا حب الوطن والانتماء إليه والذود عنه، كما تعلمنا من قادتنا».