الامارات | الوصل ينتزع لقب كأس السباحة للمياه المفتوحة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل ينتزع لقب كأس السباحة للمياه المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج فريق الوصل بلقب كأس رئيس الدولة لسباحة المياه المفتوحة، التي أقيمت في نادي أبوظبي للرياضات البحرية مستضيف البطولة كل عام، وأقيمت ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ48 للدولة، وبمشاركة أكثر من 75 سباحاً من الجنسين.

وتوج الوصل بعد أن تصدر الترتيب العام بـ251 نقطة، بينما حل ثانياً الجزيرة برصيد 128 نقطة، ثم النصر بـ95 نقطة. وثمّن نائب رئيس الاتحاد، جمعة البلوشي، استضافة نادي أبوظبي للرياضات البحرية للحدث، متوجهاً بالشكر إلى مدير النادي سالم الرميثي، ومؤكداً في تصريح صحافي أن البطولة شهدت مشاركة كبيرة ورائعة من الأندية، تؤكد حرصها على الوجود في مختلف المنافسات.

وعلى مستوى السباقات، فاز سالم غالب من الوصل بمرحلة 13-14 عاماً لمسافة ثلاثة كم. وعاد لقب مرحلة 15-16 ليوسف الحمادي من الوصل أيضاً، بعد أن توج في مسافة خمسة كم. وشهدت مرحلة 16 عاماً وما فوق، وعلى مسافة سبعة كم فوز الوصل مجدداً من خلال السباح فاروق محمد. وأقيمت في البطولة لأول مرة مسابقة لفتيات منتخب الإمارات، وجاءت في المركز الأول مهرة عبدالله الشحي، وشقيقتها مها في المركز الثاني، وكلتاهما من نادي النصر.