الامارات | «أبيض الشابات» يجدد الفوز على الكويت

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الشابات» يجدد الفوز على الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب الوطني للشابات لكرة القدم (تحت 19 عاماً)، الفوز مجدداً على منتخب الكويت بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية الثانية، التي جرت مساء أول من أمس، في ختام معسكره الخارجي بالكويت، استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية، التي ستقام في البحرين، خلال الفترة من 29 الجاري إلى 6 يناير المقبل. سجلت أهداف المنتخب شهد خالد (هدفين)، وهدف لكل من نجلاء عيسى وسارة سميح.

وكان المنتخب قد حقق الفوز في المباراة الودية الأولى، التي جمعتهما الجمعة الماضية بسبعة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن قرعة بطولة غرب آسيا للشابات تحت 19 عاماً، أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى مع الأردن والعراق ولبنان، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات البحرين (المستضيف)، الكويت وفلسطين.