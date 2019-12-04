الامارات | غوارديولا: لا أريد لاعبين في يناير

شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا: لا أريد لاعبين في يناير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن «النادي ليس بحاجة إلى التعاقد مع أي لاعبين جدد، في سوق الانتقالات الشتوية يناير المقبل». ويحتل مانشستر سيتي، الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين، المركز الثالث في المسابقة حالياً، بفارق 11 نقطة خلف المتصدر ليفربول.

وأكد غوارديولا: «لا أريد لاعبين في يناير»، بينما أشار إلى أن لاعب خط الوسط ديفيد سيلفا، الذي يكمل الـ34 من عمره في يناير المقبل، سيرحل عن صفوف الفريق في الصيف، وأن وضع فيرناندينيو، الذي يكمل 35 عاماً في مايو، لم يحسم بعد. وقال غوارديولا إن أي تحرك للتعديل في بنية الفريق، سيكون مع نهاية الموسم.

وأضاف، في تصريحاته للصحافيين: «لا أريد ضم أي لاعبين في يناير، أعتقد أنه في نهاية الموسم، سنقرر ما يتطلبه الوضع».