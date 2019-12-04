الامارات | معرض دبي لبناء الأجسام ينطلق غداً بمشاركة 300 عارض

شكرا لقرائتكم خبر عن معرض دبي لبناء الأجسام ينطلق غداً بمشاركة 300 عارض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق صباح غدٍ في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، فعاليات النسخة الرابعة من معرض «دبي لبناء الأجسام»، ويستمر على مدار ثلاثة أيام.

وأعلنت اللجنة المنظمة في بيان صحافي عن مشاركة أكثر من 300 شركة من أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالرياضة والمغذيات واللياقة البدنية وبناء الأجسام، ويشارك في المعرض مجموعة من أبطال العالم في بناء الأجسام واللياقة البدنية، الذين سيعقدون جلسات تعارف ولقاء مع الإعلام وزوار المعرض خلال فترة انعقاده.

وجاء في البيان: «يتقدم المشاركين من الأبطال فيل هيث صاحب لقب مستر أولمبيا من عام 2011 إلى عام 2017، كما يشارك بطل العالم روني كولمان الملقب بمستر أولمبيا ثماني مرات، ولديه 26 لقباً في بطولة العالم لبناء الأجسام، إضافة إلى نجم اللياقة البدنية كاي جرين، الفائز بلقب أنولد كلاسيك ثلاث مرات خلال أعوام 2009 و2010 و2016، وبراندون كاري حامل لقب مستر أولمبيا وجائزة أرنولد كلاسيك 2019، كما يشارك العديد من نجوم وأساطير الرياضية، مثل بيغ رامي وأنجليكا تيكسيرا وساديك هاذزوفيتش، الذين سيقومون بعقد جلسات تعارف ولقاء مع الزوار خلال فترة المعرض».

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وأضاف: «تحتضن النسخة الرابعة من المعرض مجموعة استثنائية من العروض والأنشطة المتنوعة، التي تشمل مشاركة أبرز وأشهر الشخصيات الرياضية العالمية، وإطلاق حزمة من أحدث منتجات اللياقة البدنية والأجهزة الرياضية، إلى جانب تقديم مجموعة من الدروس الرياضية الجماعية، ومسابقات اللياقة البدنية، والنقاشات التفاعلية المرتبطة بموضوعات الصحة والعافية».

وسيشهد المعرض مجموعة من المسابقات الرياضية، منها أقوى رجل، والملاكمة، وفنون القتال المختلطة، وبناء الأجسام، واختبارات اللياقة البدنية التي تحدد مستوى القدرات البدنية للمشاركين من عشاق الإثارة والتمارين القاسية، ويعد معرض دبي لبناء الأجسام أبرز الفعاليات التي تنظم في دبي التي تتعلق بمجال الصحة واللياقة البدنية، ويتيح لزواره، سواء كانوا من لاعبي بناء الأجسام المتمرسين أو من رواد الأندية الرياضية، وجهةً مثالية للاستفادة من مجموعة من العروض المتميزة. ويُجسد المعرض الوجهة الأمثل لكل عشاق الرياضة واللياقة البدنية، سواء من الراغبين في المحافظة على صحتهم، أو فقدان الوزن، أو الحصول على جسم متناسق، أو التمتع بحياة سليمة وصحية.

• يقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي على مدار ثلاثة أيام.