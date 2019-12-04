الامارات | رئيس رابطة «الليغا» يستقيل من منصبه

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رابطة «الليغا» يستقيل من منصبه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، خافيير تيباس، استقالته، أول من أمس، من منصبه لإعطاء «المزيد من الاستقرار» لرابطته، داعياً إلى انتخابات جديدة سيترشح لها.

وأعلن تيباس، في حسابه على موقع «تويتر»: «أقدم استقالتي كرئيس لرابطة الدوري الإسباني، لفتح عملية انتخابات جديدة على الرئاسة، سأترشح لها». وسيترشح تيباس (57 عاماً) لولاية ثالثة على رأس «الليغا»، بعد انتخابه للمرة الأولى في أبريل 2013، قبل أن يعاد انتخابه في أكتوبر 2016.

وأرفق تيباس استقالته برسالة للأندية، علل فيها قراره بالرغبة «في إعطاء أكبر قدر ممكن من الاستقرار» للمؤسسة. وكانت الانتخابات على رئاسة الرابطة مقررة في أكتوبر 2020، لكن تيباس يعتقد أن انتخابات مبكرة ستسمح له بمواجهة تحديات مستقبلية بدعم أكبر، ولولاية مدتها أربع سنوات.