شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: الأهلي حقق هدفه من مواجهة بني سويف في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق حقق هدفه من مواجهة بني سويف التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة وحسم تأهله إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر.

وقال عبدالحفيظ- في تصريح له اليوم- إن مباراة بني سويف جاءت في توقيت له حسابات كثيرة خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة في غاية الأهمية أمام الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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وأضاف عبدالحفيظ- في تصريحاته عقب مباراة بني سويف- أن مباريات الكأس لها حسابات مختلفة ودائما ما تشهد مفاجآت في العالم أجمع، موضحًا أن الأهلي قدم أداءً جيدًا في الشوط الثاني، ونجح في حسم المباراة لصالحه وحققه هدفه في النهاية.

وقال مدير الكرة: «أمامنا مباراة مهمة بعد 72 ساعة أمام الهلال السوداني..ونريد تحقيق أول ثلاث نقاط في دور المجموعات وابتداء من غد نبدأ التحضير للمباراة بسبب ضيق الوقت وعلينا أن نتعامل مع الواقع ولا ننظر لأي أمور أخرى».

وتطرق عبدالحفيظ للحديث عن التحكيم الإفريقي، مؤكدًا أن هذا الملف يحتاج إلى وقفة قوية وجادة من القائمين على أمر اللعبة داخل القارة مؤكدا أن وجود تقنية الـ var أمر في غاية الأهمية في ظل الأخطاء المتزايدة.