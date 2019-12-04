شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر بعد فوز الأهلي على بني سويف: أتمنى اللعب في استاد القاهرة دائمًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز على بني سويف في دور الـ32 من منافسات كأس مصر، مشيرًا إلى أن الفوز كان مهمًا قبل مواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح فايلر- في تصريحات له اليوم- أن الأهلي قدم مباراة قوية بعد عودته من تونس وخوضه مباراة صعبة أمام النجم الساحلي بـ10 لاعبين، إلى جانب الوضع في الحسبان لقاء الهلال السوادني، وأعرب عن سعادته بإقامة المباراة على استاد القاهرة الدولي، وتمنى أن يخوض الفريق مبارياته بشكل دائم على نفس الملعب.

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وأشار فايلر إلى أن الشوط الأول من مباراة بني سويف شهد غياب الانسجام بين اللاعبين بشكل نسبي، وهذا أمر طبيعي نتيجة وجود عناصر عديدة لم تلعب معًا منذ فترة، لكن الأداء تحسن في الشوط الثاني وظهرت خطورة الفريق التي تمثلت في تسجيل 3 أهداف إلى جانب العديد من الفرص المؤكدة التي لاحت للاعبين .

وأضاف فايلر أن جميع اللاعبين قدموا المطلوب منهم، والفريق يملك العديد من الخيارات والحلول الفنية التي يستخدمها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن مروان محسن يؤدي بشكل جيد ومازال لديه الكثير.

وألمح المدير الفني للفريق إلى أن الأهلي يخوض مباريات عديدة في فترة زمنية قصيرة، والجهاز الفني يتعامل مع تلاحم اللقاءت بواقعية ووفقًا للمعطيات الراهنة ويسعى إلى تحقيق أفضل النتائج والمنافسة على البطولات.