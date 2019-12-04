شكرا لقرائتكم حسن موسى: قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي ونعاني من ضغط المباريات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال موسى في تصريحات تلفزيونية، إن اللاعبين أجادوا في تنفيذ الطريقة التي اعتمد عليها أمام الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريق شرّف محافظة بني سويف.
وتابع أن التدريب علم واجتهاد وهو يحاول أن يتعلم من كل المدربين، لافتًا إلى أن فريقه يعاني من الإجهاد حيث لعب 4 مباريات في الكأس قبل لقاء الأهلي.
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