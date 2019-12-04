شكرا لقرائتكم سامي قمصان يتحدث عن مباراة بني سويف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سامي قمصان المدرب المساعد بفريق الاهلي أن أصرار اللاعبين "قتل" طموح فريق بني سويف خلال مباراة الفريقين مساء اليوم،الثلاثاء بدور الـ32 لكاس مصر والتى فاز فيها الأحمر بثلاثة أهداف لهدف.

وأوضح سامي قمصان في تصريحات صحفية: لم نظهر بالشكل القوي في الشوط الأول ..لكن الأصرار حسم النتيجة في النهاية واستطاع الاهلي الفوز رغم "كفاح" لاعبي بني سويف الذين قدموا عرضاً جيداً.

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وشدد المدرب المساعد بفريق الأهلي على أن فايلر المدير الفني حذر اللاعبين من الاستهتار باللقاء والخصم لأن مباريات الكأس غالباً ما تشهد مفاجآت لكن لاعبي الاهلي اجتهدوا في اللقاء وتحديداً في الشوط الثاني ونجحوا في حسم اللقاء .

ويرى قمصان أن الفوز على بني سويف ضروري للأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني الهامة يوم الجمعة المقبل بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، مؤكداً على أن بعض اللاعبين خاضوا المباراة بعد غياب طويل مثل شريف إكرامي وبعض العناصر تحتاج إلى وقت من أجل العودة للمستوى المعروف عنهم .