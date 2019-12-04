شكرا لقرائتكم حمدى النقاز: هناك نادى مصرى يفاوضنى ويلعب فى إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال النقاز في تصريحات تلفزيونية أنه لم يتواصل معه أي مسئول من الزمالك لحل أزمة مستحقاته المالية، كاشفا أنه تلقى اتصالات من زملائه في الفريق الأبيض لاثنائه عن قراره وأبرزهم فرجاني ساسي ومحمود علاء وحازم إمام وللتدخل وحل المشكلة موجها الشكر لهم على رد فعلهم تجاهه، موجها الشكر للجماهير البيضاء التي تدعمه وتثق فيه.
شدد على أنه أصبح لاعب حر حاليا ولا يمانع العودة إلى الزمالك شريطة أن يقدم له عرضا جديدا ويشتري خدماته مجددا، مؤكدا أنه غير نادم على قرار فسخ العقد مع الزمالك رغم اتفاق اللاعبين مع الإدارة على حل أزمة مستحقاته المالية بالأمس.
أوضح أنه متواجد في مصر ولم يهرب إلى تونس خاصة أن نجلته تتلقى تعليمها في مصر، مضيفا أنه تلقى عدة عروض من أندية تركية وسعودية ومغربية ومصرية، وعن هوية العرض المصري رفض ذكر اسمه ولكنه أكد أنه يلعب في البطولات الأفريقية.
وعن إقالة ميتشو، أشار إلى أنه صادفه سوء في الفترة الأخيرة، مشددا على أن علاقته بالمدرب الصربي كانت أفضل مما كان عليها علاقته بالسويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض.
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