جامعة نيويورك أبوظبي تُطلق سباق زايد للدراجات الهوائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، عن إطلاق النسخة الثانية من سباق زايد للدراجات الهوائية، بهدف تشجيع المشاركين على إكمال 101 كم أو أي مسافة يختارونها. وسيقام السباق في جزيرة الحديريات بأبوظبي يوم 13 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة صباحاً وحتى 12:30 ظهراً.

وأشارت الجامعة إلى أن باب المشاركة في الفعالية مفتوح أمام جميع أفراد المجتمع، كما يتوافر عدد محدود من الدراجات الهوائية المجانية التي يمكن الحصول عليها بحسب أسبقية الوصول، وفي هذا الإطار، دعت الجامعة المشاركين لاصطحاب دراجاتهم الهوائية، بالإضافة إلى عبوات المياه القابلة لإعادة التعبئة.

وتسلط الفعالية الضوء على التزام جامعة نيويورك أبوظبي نحو تبني نمط حياة صحي ونشط.