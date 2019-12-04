منتخب الإمارات يدشن منافسات غرب آسيا للترايثلون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدشّن منتخب الإمارات للترايثلون اليوم منافسات بطولة غرب آسيا والمقامة في البحرين، وذلك ببعثة يترأسها نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد جبر الحاج، وعضو مجلس الإدارة أسماء يوسف الجناحي، والمدربان البرازيلي جواو والبرتغالي فيليبي، بينما سيمثل المنتخب كل من اللاعبين فارس سالم الزعابي، وسيف علي السماحي، ومحمد عبدالله الغافري، واللاعبة عائشة المهيري التي ستشارك في فئة سبرنت للناشئين كأول مواطنة تشارك في بطولة غرب آسيا، فضلاً عن أنها أول بطولة دولية خارجية لبنت الإمارات في الترايثلون. وتزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني ال48 لدولة الإمارات شاركت بعثة المنتخب في الحفل المهيب الذي نظمته سفارة الدولة في البحرين، بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى البحرين، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، مستشار رئيس الوزراء في البحرين.

وعقد أحمد الحاج اجتماعاً مع بعثة المنتخب بحث من خلاله جاهزيتهم الفنية والبدنية لخوض السباق، متمنياً لهم التوفيق، وتمثيل دولة الإمارات بصورة لائقة، ومشدداً على الروح الرياضية المعتادة.وأكدت عضو مجلس إدارة الجمعية أسماء يوسف الجناحي أن ترايثلون الإمارات يتطلع وبقوة لنجاح بطولة غرب آسيا، متمنية أن يتمكن لاعبو المنتخب من الظهور بشكل مميز في السباق، وباركت للاعبة عائشة المهيري مشاركتها الدولية الأولى، كما ونقلت أسماء الجناحي تحيات وتمنيات مجلس الإدارة برئاسة خالد عبد الكريم الفهيم للاعبي المنتخب الوطني المشارك في بطولة غرب آسيا للترايثلون، وذلك خلال استقبالها للاعبي المنتخب في محل إقامتهم في البحرين.