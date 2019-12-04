الزعابي يهدي الإمارات برونزية عالمية «الألعاب القتالية المختلطة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج سيف الزعابي لاعب منتخب الإمارات للكيك بوكسينج، بالميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم للألعاب القتالية المختلطة (واكو) التي استضافتها مدينة أنطاليا التركية، بعد منافسات قوية في مختلف مسابقات الدفاع عن النفس، والتي شهدت مشاركة أكثر من 700 لاعب من 66 دولة من مختلف القارات، من بينها 9 دول عربية، وشملت منافسات البطولة مسابقات «الفل كونتاكت، لايت لو كيك، لايت كونتاكت، قتال النقاط، ميوزكال فورمز» والتي تمثل ألعاب الدفاع عن النفس القتالية.

وأشاد عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج بالنتائج الباهرة التي حققها المنتخب في بطولة العالم (WAKO) المتطورة، بعد أن حرص الاتحاد على المشاركة بوجوه شابة أكدت جدارتها خلال المنافسات، ليأتي الفوز ببرونزية العالم متزامناً مع احتفالات البلاد باليوم الوطني 48 لدولة الإمارات.

وأضاف: «لا شك أن المشاركة الإيجابية في بطولة العالم للفنون القتالية الأولى الماضية، والنتائج التي تحققت، كانت حافزاً ودافعاً لدعوة منتخبنا للعودة مجدداً لبطولة العالم التي اختتمت أمس الأول في مدينة أنطاليا، والتي عكس خلالها منتخبنا مستويات متقدمة تستحق الإشادة، مما عزز مكانة الرياضة الإماراتية، وبالتالي يسهم ذلك في مزيد من العمل بما يعكس مستوى اللعبة وتطورها، والذي يأتي ترجمة للتخطيط السليم والجهد الكبير الذي بذله الاتحاد خلال الفترة الماضية».

يذكر أن بعثة المنتخب ضمت فرح سالم عضو مجلس الإدارة رئيساً للبعثة، وفهد العبدولي عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة الأنشطة الرياضية بالاتحاد، والمدرب أسامة السيد، و6 لاعبين هم سيف الزعابي، وعبدالله الزعابي، وإبراهيم الزعابي، ومسعود نبيل العبري، وسيف المهيري، ومحمد الجنيبي.