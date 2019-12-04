شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشابات يجدد فوزه الودي على الكويت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز منتخب الإمارات للشابات، تحت 19 عاماً، على منتخب الكويت 4-1، في المباراة الودية الثانية التي جرت بينهما في ختام معسكر «الأبيض» بدولة الكويت، استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية للشابات التي تنطلق في البحرين في 29 ديسمبر/كانون الأول الحالي. سجل أهداف منتخبنا شهد خالد (هدفين) ونجلاء عيسى، وسارة سميح.

وكان منتخب الشابات حقق الفوز أيضاً على الكويت 7-1 في المباراة الودية الأولى.

وأسفرت قرعة بطولة غرب آسيا للشابات تحت 19 عاماً عن وقوع منتخب الإمارات الوطني في المجموعة الأولى مع منتخبات الأردن والعراق ولبنان، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات البحرين «المستضيف» والكويت وفلسطين.

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