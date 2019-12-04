دي ليخت وأليسون ورابينو أفضل شاب وحارس وسيدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على غرار ميسي الذي جمع بين جائزتي «فيفا» والكرة الذهبية، توجت الأمريكية ميجان رابينو الأفضل في النسخة الثانية من الجائزة المخصصة للسيدات، وخلفت النروجية آدا هيرجربيرج على العرش، وذلك بعد قيادتها منتخب بلادها إلى لقب كأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا، حيث نالت أيضاً جائزة «الكرة الذهبية» لأفضل لاعبة في المونديال و«الحذاء الذهبي» لأفضل هدافة.

وفاز ابن ال20 عاماً الهولندي ماتيس دي ليخت، لاعب يوفنتوس الإيطالي وآياكس الموسم الماضي، بجائزة «كأس كوبا» لأفضل لاعب شاب، ليخلف الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الذي نال الجائزة العام الماضي في أول نسخة لها.

وأصبح حارس ليفربول البرازيلي أليسون بيكر أول من يفوز بجائزة «كأس ياشين» التي تم استحداثها بدءاً من هذا العام لأفضل حارس مرمى.

وقد سميت الجائزة على اسم الحارس الروسي الأسطوري ليف ياشين الذي مثل منتخب الاتحاد السوفييتي بين عامي 1954 و1967، وكان ولا يزال حارس المرمى الوحيد الذي نال الكرة الذهبية المخصصة لأفضل لاعب (أحرزها عام 1963).