العرياني يتوج بطلاً لكأس اليوم الوطني لرماية الأطباق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفالاً باليوم الوطني ال48 لدولة الإمارات وتحت شعار «عيشي بلادي.. عاش اتحاد إماراتنا» ووسط مشاركة قوية وحضور جماهيري مميز، توج الرامي ظاهر العرياني نجم فريق فزاع للرماية بكأس اليوم الوطني لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» (42 طبقاً) بعد منافسة ساخنة أشبه بنهائيات كأس عالم وشارك في عزف سيمفونية نهائي اليوم الوطني كل من الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية «38 طبقاً» ويحيى المهيري صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية «27 طبقاً» وعبد الله مجرن الكندي صاحب المركز الرابع ومشعل البناي صاحب المركز الخامس وحمد بن مجرن صاحب المركز السادس، وعقب ختام منافسات نهائي البطولة قام سعيد بن محمد القاسمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرماية بتتويج الأبطال وتم منح الرماة الستة الذين شاركوا في النهائيات جوائز مالية.

وجاءت البطولة أشبه بالعُرس الوطني، وقد نظمها فريق فزاع للرماية على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف بمشاركة رماة الدولة، ورُصدت لها جوائز مالية قيمة تتناسب والمناسبة العزيزة على قلوب الجميع وحصد رماة فريق فزاع للرماية جوائز البطولة الرئيسية.

وقال الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم رئيس فريق فزاع للرماية: «حريصون على الاحتفال السنوي بهذه المناسبة في بطولة تجسد روح الانتماء لنغرس في نفوس أبنائنا حب الوطن والانتماء إليه والذود عنه كما تعلمنا من قادتنا».

ووجه الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم التهنئة إلى قيادة الدولة الرشيدة وإلى رياضيي الإمارات وشبابها بهذه المناسبة الغالية التي تعد مصدراً للفخر والاعتزاز ويعتبرها كل إماراتي وعربي عيداً وطنياً وقومياً.

وأعرب سعيد بن محمد القاسمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرماية عن سعادته البالغة بنجاح هذا التجمع الشبابي الرياضي في هذه المناسبة العزيزة على قلوب أبناء الإمارات والوطن العربي والتي شهدت سطوع شمس اتحاد الإمارات لتبدأ مسيرة البناء والتنمية بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس وباني نهضتنا الحديثة.

وأضاف: ما يثلج الصدور هو المستوى الذي قدمه رماتنا خلال المنافسات التمهيدية والنهائي والذي يعكس اهتمام قادتنا بهذه الرياضة التي تمثل جزءاً من موروثنا الثقافي بكل أبعاده كما أنها تمثل مشاركة من أبناء اللعبة صاحبة الإنجازات العريضة برياضة الإمارات في الاحتفال باليوم الوطني مع أقرانهم من رياضيي الإمارات.

وكانت البطولة شهدت مشاركة 19 رامياً بينهم رماة المنتخب الوطني لرماية التراب وقد تأهل إلى النهائيات كل من عبدالله الكندي برصيد 117 طبقاً والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم برصيد 115 ثم يحيى المهيري برصيد 115 طبقاً ثم مشعل البناي برصيد 115 طبقاً ثم حمد الكندي 113 طبقاً ثم ظاهر العرياني 111 طبقاً.