المطيوعي ينتزع فضية سباق الفردي في عربية المضمار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزع محمد المطيوعي دراج منتخب الإمارات الواعد الميدالية الفضية في سباق الفردي ضد الساعة للناشئين الذي أقيم صباح أمس في الإسكندرية، في إطار اليوم الرابع للبطولة، وذلك بعد نجاحه في تحقيق ثاني أفضل زمن في السباق وقدره 23 دقيقة و36 ثانية، ليفوز بالمركز الثاني بفارق ضئيل بلغ 5 ثوان عن الدراج الجزائري صلاح الدين شرقي الفائز ببطولة السباق، أما المركز الثالث فقد حققه الدراج الأردني أويس نضال.

وتعد فضية محمد المطيوعي هي الميدالية الثانية لدراجات الإمارات في البطولة حتى الآن، وكان منتخب الكبار قد حقق الميدالية الأولى من فوزه بالمركز الثالث في سباق الفرقي ضد الساعة. وأسفرت نتائج سباق الكبار لمسافة 44 كم الذي أقيم في ختام اليوم الرابع عن تفوق المنتخب الكويتي حيث نجح نجمه الدراج سيد جعفر العلي في الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية وجاء الدراج الجزائري عز الدين لعقاب في المركز الثاني ونال الفضية وأكد الدراج الكويتي خالد الخليفة تفوق المنتخب الكويتي بالفوز بالمركز الثالث.