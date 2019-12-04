كواترو يتصدر دوري الدرجة الثانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف

نجح فريق مركز كواترو الرياضي في اعتلاء صدارة ترتيب الفرق في دوري الدرجة الثانية بعد مرور جولتين، وذلك بعد فوزه 4-1 على فريق الموج، ليؤكد «البنفسجي» طموحاته الكبيرة في النسخة الأولى من البطولة المستحدثة التي تقام بمشاركة 10 فرق من مختلف إمارات الدولة.

أتت صدارة كواترو بعد مباراة قوية مع الموج القادم من رأس الخيمة أقيمت على ملاعب نادي عجمان، ونجح كواترو في افتتاح التسجيل عن طريق مدافعه الغاني صامويل، ومع بداية الشوط الثاني أجرى المدرب خلفان حليس تغييراً قضى بدخول دياكيه الذي سرعان ما سجل الهدف الثاني، وقلص فريق الموج الفارق، ولكن مع قرب نهاية المباراة سجل صامويل الهدف الثالث وهو الثالث له في الدوري، وقبل انتهاء المباراة نجح القناص دياكيه في تسجيل الهدف الرابع لتنتهي المباراة بفوز كواترو 4-1.

وعبر حليس المدير الفني لفريق كواترو عن سعادته بحصد النقاط الثلاث وقدم التهنئة للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس الفريق بمناسبة الفوز وقال «سنبذل قصارى جهدنا لنواصل بنفس القوة وتحقيق النتائج الإيجابية في المباريات القادمة».

وعن وجود فريقه في صدارة الترتيب قال «نحن لا نستعجل الأمور لأننا مازلنا في البداية وندرس الأمور خطوة خطوة وحالياً تفكيرنا ينصب على المباراة القادمة فقط».

يذكر أن فريق كواترو سيلاقي فريق سيتي مساء يوم الجمعة على الملاعب الفرعية بنادي عجمان في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الثانية.

يذكر أن باقي مباريات الجولة الثانية، شهدت ة فوز سيتي على سبورت سابورت، ويونايتد على ريجينال والفلاح على الهلال يونايتد بنتيجة واحدة هي 2-1، في حين فاز كلية الدار على الحزم 1-0.

ويتصدر كواترو الترتيب برصيد 6 نقاط وبفارب الأهداف عن الفلاح، وهما الوحيدان اللذان حققا فوزين من جولتين، ويأتي الهلال يونايتد ثالثاً ثم سبورت سابورت وكلية الدار وسيتي ويونايتد والموج برصيد 3 نقاط لكل منها، ويحتل الحزم وريجينال المركزين الأخيرين من دون رصيد.