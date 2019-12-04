شكرا لقرائتكم خبر عن بوفود مدرباً للعروبة بديلاً للكحلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر قرر نادي العروبة الاستغناء عن خدمات التونسي يسري الكحلة مدرب الفريق الأول لكرة القدم وتكليف المغربي إبراهيم بوفود مدرب المراحل السنية بالمهمة خلال المرحلة القادمة بسبب تراجع مستوى "الأخضر" في دوري الدرجة الأولى كان آخرها الهزيمة أمام البطائح في الجولة الرابعة. يذكر أن العروبة تراجع للمركز الخامس في دوري الهواة برصيد 4 نقاط .

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