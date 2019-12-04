الوصل بطل كأس رئيس الدولة لسباحة المياه المفتوحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق الوصل بكأس رئيس الدولة لسباحة المياه المفتوحة الذي أقيم في نادي أبوظبي للرياضات البحرية الذي يستضيف البطولة كل عام، ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني لدولة الإمارات، وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 75 سباحة في البطولة.

وتوج الوصل بالترتيب العام للبطولة، وحل في المركز الثاني نادي الجزيرة، ثم نادي النصر، وجاء رابعاً نادي العين، وتلاه نادي تراث الإمارات ثم نادي دبا الحصن.

وتوجه جمعة البلوشي، نائب رئيس الاتحاد بالشكر إلى نادي أبوظبي للرياضات البحرية وإلى رئيس النادي سالم الرميثي، على استضافة النادي للبطولة وحرصه على مشاركة الاتحاد احتفالات الدولة باليوم الوطني.

وفي السباقات فاز سالم غالب من فريق الوصل بمرحلة 13-14 عاماً لمسافة 3 كم، وفي مرحلة 15-16 عاماً فاز يوسف الحمادي من نادي الوصل أيضاً بالمركز الأول في سباق 5 كم، وفي مرحلة 16 عاماً وأكبر لمسافة 7 كم فاز سباح الوصل فاروق محمد بالمركز الأول، وشهدت البطولة لأول مرة مشاركة فتيات منتخب الإمارات، وجاءت في المركز الأول مهرة عبدالله الشحي، ثم شقيقتها مها عبدالله الشحي، وهما من نادي النصر.