14 دولة تشارك في «عربية الجولف 39»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى الاتحاد العربي للجولف، برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، كافة الترتيبات لانطلاق البطولة العربية 39 لرجال الجولف التي تحتضنها مدينة مراكش المغربية، اعتباراً من الثامن من ديسمبر الجاري ولغاية 16 من الشهر نفسه، بمشاركة 14 دولة عربية، أكدت حضورها بهذا المحفل العربي الذي يجمع أسرة اللعبة قيادة وأجهزة إدارية وفنية وتحكيمية ولاعبين.

ووجه عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي للجولف الشكر للقائمين على رياضة الجولف في المغرب آنا لواندوفسكا، والتي ستحتضن هذه البطولة، مؤكداً ثقة الاتحاد العربي للجولف على إنجاح الاتحاد المغربي للجولف لهذا الحدث الكبير وخاصة بعد النجاحات التي صاحبت استضافة المغرب للعديد من البطولات العربية السابقة.

وتنطلق منافسات البطولة في اليوم الثاني وتمتد على مدار 4 أيام لتحديد بطل العرب على المستوى الفرقي والفردي، وأوضح الزرعوني أنه سيقام على هامش منافسات البطولة العديد من الاجتماعات، ومنها اجتماع للجنة الحكام العرب ومن ثم اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجولف ويعقبه اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي.