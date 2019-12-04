«تراث الإمارات» يتوج أبطال تجديف اليوم الوطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج حميد سعيد بولاحج الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في نادي تراث الإمارات، وعبدالله محمد جابر المحيربي المدير التنفيذي للخدمات المساندة، أمس الأول الفائزين في سباق اليوم الوطني لقوارب التجديف فئة 40 قدماً، الذي نظمه النادي بمناسبة اليوم الوطني ال48، وذلك بحضور علي عبدالله الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات، وموظفي النادي وجمع كبير من السياح والمهتمين برياضة التجديف.

وشارك في السباق الذي جرى أمام القرية التراثية التابعة للنادي على كورنيش أبوظبي، 65 قارباً بمجموع حوالي 1105 بحارين، حيث جرى السباق في أربعة أشواط لمسافة 4 أميال بحرية.

وفي الشوط الأول «أحمر»، جاء في المركز الأول القارب «الدفاع» لمالكه وزارة الدفاع بقيادة النوخذة والسكوني بدر عبدالحكيم ثاني، فيما فاز بالشوط الثاني «أخضر» القارب «ناهل» لمالكه الشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة النوخذة علي مطر الشامسي والسكوني جاسم محمد البهلولي، فيما توج بالشوط الثالث «أبيض» القارب «زلزال» لمالكه النوخذة والسكوني نواف أحمد الشحي، فيما حاز جائزة الشوط الرابع «أسود» القارب «عمان» لمالكه وزارة الشؤون الرياضية بسلطنة عمان بقيادة النوخذة والسكوني حميد بن سالم البحري.

كما تم تتويج الفائزين الثلاثة الأوائل في سباق البوانيش التراثية «تفريس» الذي نظمه النادي في مياه منطقة البطين، حيث جاء في المركز الأول البانوش «الحوت» لمالكه محمد صباح الرميثي بقيادة النوخذة جابر محمد، وحصل على المركز الثاني البانوش «حشيم» لمالكه والنوخذة حسن عبدالله المرزوقي، فيما حل في المركز الثالث البانوش «زلزال» لمالكه والنوخذة عمر عبدالله المرزوقي.

وبالتزامن مع سباق اليوم الوطني لقوارب التجديف فئة 40 قدماً، شهدت القرية التراثية التابعة لنادي تراث الإمارات افتتاح سوق التسامح المجتمعي الذي ينظمه النادي في إطار دعم الأسر المنتجة، بمشاركة من مركز أبوظبي النسائي ومركز زايد للدراسات والبحوث التابعين للنادي، وقام حميد بولاحج الرميثي وعبدالله محمد جابر المحيربي بجولة في السوق الذي سيستمر حتى العاشر من ديسمبر الجاري بما يخدم فعاليات القرية التراثية ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني.