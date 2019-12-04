نصف نهائي «خليجي 24» غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق غداً الخميس مباراتا نصف نهائي كأس الخليج الرابعة والعشرين لكرة القدم «خليجي 24»، حيث يلعب منتخبا العراق والبحرين في السادسة والنصف مساء، والسعودية وقطر في التاسعة مساء.

وكانت مباراتا أول أمس شهدتا اكتمال نصف النهائي بعد تأهل السعودية متصدرة للمجموعة الثانية بفوزها على عمان حامل اللقب 3-1، في حين صعد المنتخب البحريني بعد تخطيه نظيره الكويتي 4-2.

وسجل ثلاثية الأخضر السعودي فراس البريكان (26) وهتان باهبري (42 و57)، فيما سجل هدف عمُان المنذر العلوي (55).

وتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، مقابل أربع نقاط لمنتخب البحرين الذي تفوق على عُمان بفارق الأهداف، فيما جاء الكويتي رابعاً بثلاث نقاط.

وقال مدرب السعودية الفرنسي هيرفيه رونار عن مباراة نصف النهائي القادمة «من الجيد أن نقابل منتخباً قوياً هو بطل آسيا، لدينا فريق ممتاز ولاعبون جيدون، أنا متحمس لهذه المواجهة، لأنها ستكون مليئة بالندية».

وفي المباراة الثانية، لعب البديل تياغو دوراً حاسماً في تأهل البحرين بتسجيله ثنائية في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام الكويت.

وسجل علي مدن (45+1)، جاسم الشيخ (69) وتياغو (83 و90+3) للبحرين، ويوسف ناصر (59 ركلة جزاء)، أحمد زانكي (85) للكويت.

ورأى مدرب البحرين البرتغالي هيليو سوزا أن فريقه استحق بطاقته إلى نصف النهائي، مضيفاً «قدمنا مباراة جيدة للغاية، عكست قيمة العمل الذي نقوم به في الأشهر الماضية واستحققنا التأهل».