125 ألـف درهـم لأغلى سـمكة كنعد فـي العـالـم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل المزاد الخيري الذي نظمه نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية مع فريق الطيار، أمس الأول، بيع أغلى سمكة كنعد في العالم، من خلال فعاليات المزاد؛ حيث وصل سعر السمكة إلى 125 ألف درهم، وأقيم المزاد عقب فعاليات وأحداث الجولة الأولى من بطولة أبوظبي لصيد الكنعد والسكل؛ حيث أقيم المزاد على حصاد الصيد للمتسابقين والمشاركين في هذه الجولة.

وذهب ريع المزاد الخيري الأول إلى النزلاء المتعسرين في المؤسسات العقابية والإصلاحية في وزارة الداخلية، في بادرة خيرية تسجل للنادي البحري وفريق الطيار، وكانت فعاليات المزاد قد بدأت عقب السباق مباشرة، وبعدد وصل إلى أكثر من 20 سمكة تم اصطيادها وبأوزان عالية؛ حيث بيعت أرخص سمكة بتسعة آلاف درهم، والأغلى ب125 ألف درهم، وبلغ وزنها 36.41 كيلو.

وأكد هزاع محمد مساعد الطفل الذي اشترى السمكة أن الهدف من مشاركته في المزاد والمزايدة على السمكة هو المساهمة في فك العسر عن النزلاء المتعسرين، وتقديم الخير من خلال بوابة المزاد خاصة مع تشجيع والده له على ذلك، ووقوفه معه طوال وقت المزاد. وأكد طلال الهاشمي، مدير تطوير القطاع الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، الأهمية الكبيرة للمزاد الذي تمت إقامته عقب السباق، موضحاً أن الفكرة الجميلة من خلال توجه الريع لأعمال الخير، وقال: «هي فكرة تقام للمرة الأولى وليست غريبة على النادي وفريق الطيار في أن يكون هناك توجه لخدمة الأعمال الخيرية والمجتمعية».

وتوجه الهاشمي بالشكر إلى سالم الرميثي مدير عام النادي، وهزاع محمد بن ربيع المهيري مؤسس فريق الطيار، وذلك لما قدماه من خدمة كبيرة لإنجاح المنافسة والجولة الأولى من البطولة، وأيضاً إقامة المزاد الذي عبر عن فكرة قوية وجديدة، مشيداً بالتوجه الذي سيقوم به القائمون على البطولة في تكرار فكرة المزاد في الجولات المقبلة.

يذكر أن الجولة الأولى من البطولة قد سجلت رقماً قياسياً جديداً في سباقات صيد الكنعد بوصول رقم المشاركين إلى أكثر من 500 مشارك، كما أن القائمين على البطولة في طريقهم إلى موسوعة جينيس من أجل تسجيل الرقم القياسي لبيع السمكة.