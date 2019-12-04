شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يعود إلى أولد ترافورد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعود البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الحالي إلى ملعب «أولد ترافورد» منذ إقالته من منصب مدرب مانشستر يونايتد أواخر العام الماضي.

ويلتقي اليونايتد وتوتنهام اليوم في مباراة سيكون محورها المدرب البرتغالي الذي أكد «بصراحة، يونايتد بالنسبة لي أصبح في كتاب تجاربي، أصبح في كتاب تاريخي».

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