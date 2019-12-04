شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مميز لبطولة «غالية إماراتي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز السوداني سعيد محمد خميس بالمركز الأول وعبد الله سلطان الزعابي بالثاني، ونالت دانة علي جابر لاعبة نادي فتيات رأس الخيمة الثالث في بطولة غالية إماراتي التي أقيمت في نادي فتيات رأس الخيمة للشطرنج بمناسبة اليوم الوطني وذلك بحضور يوسف البطران، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو اتحاد الجوجيتسو ومنذر بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة وسالم بن راشد المفتول، رئيس نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم وحصة بن شكر رئيسة نادي فتيات رأس الخيمة للشطرنج، فضلاً عن عضوتي النادي انتصار الزعابي وهدى عيسى النعيمي، وشارك في إدارة المنافسات المدرب لطفي أوعلالن والمدربة ميسون صياح.

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