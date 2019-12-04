لارزابال يتصدر انطلاقة الموسم الجديد لـ «السباق إلى دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الإسباني بابلو لارزابال بلقب بطولة ألفريد دانهيل في جنوب إفريقيا، وذلك في انطلاق الموسم الجديد ل«السباق إلى دبي» بنسخة 2020 للجولة الأوروبية للجولف.

وعقب النهاية المثيرة لموسم 2019 في بطولة موانئ دبي العالمية للجولف التي أقيمت برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على ملعب «الأرض» في عقارات جميرا للجولف، انطلق الموسم الجديد بنفس الزخم والرغبة للتواجد في قائمة أفضل 50 لاعباً والعودة مرة أخرى للبطولة الختامية في دبي العام المقبل.

ونجح لارزابال الذي يبلغ 36 عاماً في الفوز باللقب ليكسب 460 نقطة وضعته على قمة ترتيب «السباق إلى دبي»، ليقطع الخطوة الأولى من أجل الظهور في عقارات جميرا للجولف في نهاية الموسم.

وحقق السويدي جويل سجولم المركز الثاني ليكسب 305 نقاط في ترتيب «السباق إلى دبي» وجاء بالمركز الثالث 3 لاعبين وهم الجنوب إفريقي تشارلز شوارتزيل وبراندن غريس بالإضافة إلى الهولندي ويل بيسلينج في المركز الثالث، ليكسب كل منهم 141.6 نقطة في «السباق إلى دبي».

يذكر أن أفضل 50 لاعباً خلال الموسم ينالون بطاقات المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف.