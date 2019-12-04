شكرا لقرائتكم خبر عن دولى الجمباز يعتمد نتيجة أعلى مستوى تدريبى للمدربين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الاتحاد الدولى للجمباز للمرة الأولى نتيجة كل من أشرف الشافعى المدير الفنى للمنتخبات القومية للفنى آنسات، وأمانى جمال الدين المدرب العام لمنتخب مصر فنى آنسات، بتصنيفهما خبراء دوليين معتمدين من الاتحاد الدولى لرياضة الجمباز الفنى آنسات، وكان خطاب الاتحاد الدولى للجمباز والمرسل للاتحاد المصرى كالتالى:

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رئيس الاتحاد المصرى للجمباز الدكتور إيهاب أمين، يتشرف الاتحاد الدولى بتسليم شهادة البريفيه الدولى (خبير) لكل من أمانى جودة وأشرف الشافعى والحاصلين على أعلى مستوى تدريبى من الاتحاد الدولى (FIG coaches Brevet ) فى الجمباز الفنى آنسات.

هذا الإنجاز هو أعلى تكريم تدريبى لمدربين الجمباز بالاتحاد الدولى، وقد حصل عليه مدربون مصريون عن استحقاق، وقد حصلوا عليه من خلال مجموعة من المتطلبات الخاصة ومجموعة من الامتحانات النظرية والعملية، والتى تطلب على الأقل 85% فى المستوى الثالث والأخير من مجموعة دورات أكاديمية الاتحاد الدولى، أو العمل كعضو فى مجموعة عمل الأكاديمية الدولية للاتحاد الدولى، التى قامت بوضع وتدريس المناهج الخاصة بفروع الجمباز.