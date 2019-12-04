شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3/12/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3/12/2019 العديد من الأخبار المهمة، والتى جاء فى مقدمتها وصول الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد لنادي الزمالك إلى القاهرة، حيث يتواجد في أحد الفنادق القريبة من النادى. كارتيرون يصل إلى القاهرة لقيادة الزمالك.. وجلسة منتظرة مع مرتضى وصل منذ قليل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد لنادي الزمالك إلى القاهرة حيث يتواجد في أحد الفنادق القريبة من النادي. تمكن الأهلي من التأهل إلي دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد فوزه على فريق بني سويف بنتيجة 3-1 في المباراة التي اقيمت مساء اليوم علي استاد القاهرة الدولي . طلبت سارة سولي مسئولة الاتحادات الوطنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وبالتعاون مع اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة توج فريق الاتحاد السكندري ببطولة دوري المرتبط لكرة السلة، للمرة التاسعة في تاريخه بعد تغلبه على الجزيرة 84/78. أكد الفحوصات الطبية التى خضع لها عماد فتحي لاعب خط وسط فريق المصرى البورسعيدى، تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى على إثر مشاركته فى المباراة الماضية Advertisements صعد الاهلي لدور الـ16 بكاس مصر بعدما فاز على بني سويف بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي أُقيمت مساء اليوم،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في دور الـ32 لبطولة كاس مصر. أعلن الجهاز الفني للزمالك قائمة الفريق المقررة لها مواجهة فريق الشرقية في الدور الـ 32 لكأس مصر، والمقررة إقامتها مساء غد الأربعاء. نجح فريق أف سي مصر في الفوز علي نظيره الجونة بركلات جزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي ، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر. ظهر لأول مرة سامى الشيشينى المدرب العام لفريق الزمالك، وأمير عبد العزيز المدرب مع محمد أسامة طبيب الفريق، بتدريبات الفريق الكروى الأول التى أقيمت على ملعب النادي بميت عقبة أصدرت اللجنة الأولبمية المصرية برئاسة هشام حطب، بيان توضح فيها ما حدث في جلسة الطعن علي قرار إيقاف اتحاد رفع الاثقال أمام المحكمة الرياضية الدولية "الكاس". انضم طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي إلى التدريبات الجماعية.. حيث يجري الاحماء مع زملائه اللاعبين تحت إشراف أمير عبد العزيز مدرب الفريق.

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