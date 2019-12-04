شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الأهلي تختار أزارو "نسر" مباراة بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت صفحة الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق نسر الأهلي في مباراة بني سويف، بدور الـ32 لكأس مصر بعدما قاد المارد الأحمر للفوز 3-1 على بني سويف والصعود لدور الـ16 بالبطولة، حيث أحرز المهاجم المغربي هدفين فيما سجل احمد الشيخ الهدف الثالث للأحمر.

وكتبت صفحة الأهلي: "عاد مجددا للتهديف إليكم.. نسر مباراة اليوم لاعبنا وليد أزارو".

وعادوليد أزارو إلى ذاكرة التهديف مرة أخرى مع المارد الأحمر، بعد أن سجل أول أهدافه مع الفريق خلال الموسم الجارى أمام بنى سويف، فقد أفتتح أزارو التسجيل للأهلي فى الدقيقة 67، ليعود بعدها ويسجل الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 90.

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وعاد المغربي للتسجيل بعد غياب 195 يوما في البطولات المحلية، إذ كان آخر أهدافه أمام الإسماعيلي في مسابقة الدوري يوم 22 مايو الماضى، فى لقاء انتهى بالتعادل 1-1، فيما يُعد آخر هدف لأزرو مع الأهلي منذ 112 يوما في مباراة اطلع برة بدورى أبطال أفريقيا، وتحديداً في 11 أغسطس الماضى.