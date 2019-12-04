شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى: إصرار اللاعبين "قتل" طموح بنى سويف فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامى قمصان، المدرب المساعد بفريق الأهلى، إن أصرار اللاعبين "قتل" طموح فريق بنى سويف خلال مباراة الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء بدور الـ32 لكأس مصر، والتى فاز فيها الأحمر بثلاثة أهداف لهدف.

وأوضح سامى قمصان فى تصريحات صحفية: "لم نظهر بالشكل القوى فى الشوط الأول، لكن الإصرار حسم النتيجة فى النهاية، واستطاع الأهلى الفوز رغم كفاح لاعبى بنى سويف الذين قدموا عرضاً جيداً".

وشدد المدرب المساعد بفريق الأهلى على أن فايلر المدير الفنى حذر اللاعبين من الاستهتار باللقاء والخصم، لأن مباريات الكأس غالباً ما تشهد مفاجآت، لكن لاعبى الأهلى اجتهدوا فى اللقاء وتحديداً فى الشوط الثانى ونجحوا فى حسم اللقاء.

ويرى قمصان أن الفوز على بنى سويف ضرورى للأهلى قبل مواجهة الهلال السودانى الهامة يوم الجمعة المقبل بالجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، مؤكدا أن بعض اللاعبين خاضوا المباراة بعد غياب طويل مثل شريف إكرامى، وبعض العناصر تحتاج إلى وقت من أجل العودة للمستوى المعروف عنهم.