شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بني سويف: بدلاء الأهلي قادرون على حسم الدوري بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسن موسى، المدير الفني لبني سويف، أن فريقه قدم شوط أول نموذجي أمام الأهلي إلا أن لاعبيه أهدروا عددًا من الفرص التي كانت كفيلة بتغيير النتيجة إلا أن الرعونة تسببت في إهدار الفرص. وتأهل الأهلي لدور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد تخطي عقبة بني سويف بنتيجة 3/1. Advertisements وقال حسن موسى: "الأداء تراجع بشكل كبير في الشوط الثاني بسبب انخفاض المعدل البدني.. الأهلي حسم المباراة لصالحه لأن "دكة" الأهلي قادرة علي الفوز بالدوري بسهولة. ورفض حسن موسي تحميل حكم اللقاء مسئولية الهزيمة مؤكدًا أن فريقه يعاني من إجهاد شديد بسبب ضغط المباريات.

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