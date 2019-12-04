شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مروان محسن يهدر ركلة جزاء أمام بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر مروان محسن مهاجم الأهلى ركلة جزاء أمام بنى سويف بالدقيقة 86 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر. وأحرز وليد أزارو هدف التقدم للأهلى فى الدقيقة 67، ثم أحرز أحمد الشيخ الهدف الثانى فى الدقيقة 69. وضم تشكيل الأهلى كلاً من: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: حسين الشحات - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمود وحيد، خط الوسط: حسام عاشور - أليو ديانج - وليد سليمان - أحمد الشيخ - عمار حمدي، خط الهجوم: وليد أزارو. وضم تشكيل بني سويف كلا من: علي محمد محفوظ - مصطفى صلاح - محروس محمود - عبد الواحد عبد العزيز - هشام محمد البدري - معتز محروس - علي محمد علي - نصر رمضان - محمود أبو بكر - كريم أشرف رشدي - مصطفى صلاح جاد.

























































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