شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو يعود للتهديف مع الأهلى بعد غياب 195 يوما محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي، إلى ذاكرة التهديف مرة أخرى مع المارد الأحمر، بعد أن سجل أول أهدافه مع الفريق خلال الموسم الجارى أمام بنى سويف، فى المباراة التى جمعتهما بدور الـ16 لكأس مصر، والتى انتهت بفوز الأهلي 3-1.

أزارو افتتح التسجيل للأهلي فى الدقيقة 67، ليعود بعدها ويسجل الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 90.

وعاد المغربي للتسجيل بعد غياب 195 يوما في البطولات المحلية، إذ كان آخر أهدافه أمام الإسماعيلي في مسابقة الدوري يوم 22 مايو الماضى، فى لقاء انتهى بالتعادل 1-1، فيما يُعد آخر هدف لأزرو مع الأهلي منذ 112 يوما في مباراة اطلع برة بدورى أبطال أفريقيا، وتحديداً في 11 أغسطس الماضى.