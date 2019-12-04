شاهد.. هدف بني سويف فى مباراة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز أحمد عبد الرازق لاعب بنى سويف الهدف الأول لفريقه فى شباك الأهلى ليقلص الفارق وتصبح النتيجة 2/1 للمارد الأحمر بالدقيقة 88 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر. وأحرز وليد أزارو هدف التقدم للأهلى فى الدقيقة 67، ثم أحرز أحمد الشيخ الهدف الثانى فى الدقيقة 69. وضم تشكيل الأهلى كلاً من: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: حسين الشحات - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمود وحيد، خط الوسط: حسام عاشور - أليو ديانج - وليد سليمان - أحمد الشيخ - عمار حمدي، خط الهجوم: وليد أزارو. وضم تشكيل بني سويف كلا من: علي محمد محفوظ - مصطفى صلاح - محروس محمود - عبد الواحد عبد العزيز - هشام محمد البدري - معتز محروس - علي محمد علي - نصر رمضان - محمود أبو بكر - كريم أشرف رشدي - مصطفى صلاح جاد.

























































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