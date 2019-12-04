شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أزارو يحرز هدف الأهلى الثالث فى شباك بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز وليد أزارو مهاجم الأهلى الهدف الثانى له والثالث لفريقه فى شباك بنى سويف لتصبح النتيجة 3/1 للمارد الأحمر بالدقيقة 92 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر. وضم تشكيل الأهلى كلاً من: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: حسين الشحات - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمود وحيد، خط الوسط: حسام عاشور - أليو ديانج - وليد سليمان - أحمد الشيخ - عمار حمدي، خط الهجوم: وليد أزارو. وضم تشكيل بني سويف كلا من: علي محمد محفوظ - مصطفى صلاح - محروس محمود - عبد الواحد عبد العزيز - هشام محمد البدري - معتز محروس - علي محمد علي - نصر رمضان - محمود أبو بكر - كريم أشرف رشدي - مصطفى صلاح جاد.

























































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