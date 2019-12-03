"ديبالا" صداع برأس اليوفي يسعى لمعالجته مبكرا

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

ديبالا

أثارت أندية برشلونة وريال مدريد وعدة فرق أخرى الرعب بقلوب إدارة يوفنتوس الإيطالي وجماهيره، بعد أن وضعت عينيها على موهبة ديبالا لضمه عاجلا أو اجلا ليكون تجت الميكرسكوب خاصة مع هدفه الأخير بدوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد والتأهل للدور الثاني.

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وكشفت صحيفة "سكاي سبورت" أن يوفنتوس وكل من به يسعون لتجديد عقد الأرجنتيني عامين إضافيين مقابل راتب ٩ ملايين يورو ليغلق الباب تماما بوجه كافة الأندية الراغبة بضمه.

وأكد سكاي،أن عرض اليوفي، قد يلقى قبول اللاعب رغم طنوحه براتب ١٠ ملايين.

وكان ديبالا، قد نجح هذا الموسم بتسجيل سبعة أهداف وله أربع تمريرات حاسمة، خلال ١٧ مواجهة ليكون أحد أهم لاعبي الموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس، قد قام مؤخرا بتجديد عقد كلا من، بونوتشي وكودرادو للحفاظ على القوم الرئيسي للفريق واستطمال مهام الكالتشيو ودوري أبطال أوروبا.