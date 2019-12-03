- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ليون "شن هجومًا ساحرًا على مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة" والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
كريم بنزيمة
يستعد ليون لشن هجوم ساحر على كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بينما يتطلع لإعادته إلى فرنسا ، وفقًا لتقرير.
يعتبر اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا هو أفضل هداف في الدوري الأسباني بعد تسجيله 10 أهداف في 14 مباراة افتتاحية من الموسم ، كما أن صفقته الحالية في سانتياغو بيرنابيو تستمر حتى صيف 2021.
غادر بنزيمة ليون متوجهاً إلى مدريد عام 2009 مقابل 25 مليون جنيه إسترليني ، ومنذ ذلك الحين أصبح سادس هداف في تاريخ النادي الإسباني ، حيث سجل 226 مرة في 442 مباراة.
كان ليون مهتمًا بإعادته لأكثر من عام ، حيث أشارت AS الآن إلى أن الجانب الفرنسي يخطط لزيادة مساعيه في الأسابيع المقبلة.
من المعتقد أن النادي يرغب في أن يتولى بنزيمة عقد اللعب لمدة عامين قبل أن ينتقل إلى منصب تدريب حيث يمكنه العمل مع أكاديمية الشباب الشهيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر ليون "شن هجومًا ساحرًا على مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.