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ريال مدريد يستقر على صفقة الشتاء

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مصطفى صابر 0 تبليغ

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الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

زيدان

أفادت تقارير أن ريال مدريد سيكثف من سعيه لتحقيق لاعب خط وسط نابولي فابيان رويز قبل انتقاله في الصيف المقبل

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ، والذي انتقل إلى نابولي من ريال بيتيس مقابل 25.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2018 ، تأثر خلال زوجته الافتتاحية من الحملات في نادي دوري الدرجة الأولى.

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يُزعم أن اللاعب توقف عن توقيع عقد جديد في ملعب سان باولو وسط اهتمام كل من مدريد وبرشلونة.

وفقًا لصحيفة " Cadena Ser " ، أنة ريال مدريد يراقب عن كثب وضع فابيان ويبقى على اتصال دائم مع معسكر اللاعب.

يعتقد نابولي أن قيمة اللاعب قد زادت بشكل كبير منذ وصوله ، وبالتالي لن يفكر إلا في عروض تبدأ من حوالي 54 مليون جنيه إسترليني.

مانشستر سيتي ، الذي يبحث الآن عن بديل لـ ديفيد سيلفا ، يُنسب إليه الفضل أيضًا في إظهار اهتمامه بـ رويز .

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