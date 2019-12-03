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شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يستقر على صفقة الشتاء والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
زيدان
أفادت تقارير أن ريال مدريد سيكثف من سعيه لتحقيق لاعب خط وسط نابولي فابيان رويز قبل انتقاله في الصيف المقبل
اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ، والذي انتقل إلى نابولي من ريال بيتيس مقابل 25.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2018 ، تأثر خلال زوجته الافتتاحية من الحملات في نادي دوري الدرجة الأولى.
يُزعم أن اللاعب توقف عن توقيع عقد جديد في ملعب سان باولو وسط اهتمام كل من مدريد وبرشلونة.
وفقًا لصحيفة " Cadena Ser " ، أنة ريال مدريد يراقب عن كثب وضع فابيان ويبقى على اتصال دائم مع معسكر اللاعب.
يعتقد نابولي أن قيمة اللاعب قد زادت بشكل كبير منذ وصوله ، وبالتالي لن يفكر إلا في عروض تبدأ من حوالي 54 مليون جنيه إسترليني.
مانشستر سيتي ، الذي يبحث الآن عن بديل لـ ديفيد سيلفا ، يُنسب إليه الفضل أيضًا في إظهار اهتمامه بـ رويز .
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