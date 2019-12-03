ميسي يزف خبر سار لبرشلونة بشأن مستقبله

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الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
ميسي
استبعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي احتمال مغادرة برشلونة في نهاية الموسم الحالي 2019-20.
الأرجنتيني ، وهو الآن في سنته السادسة في النادي ، لديه عقد مدى الحياة يمكّنه من المغادرة مجانًا في نهاية أي موسم معيّن.
حصل ميسي مؤخرًا على جائزة الكرة الذهبية السادسة له ، متغلبًا على أقرب منافس فيرجيل فان دايك إلى الشرف ليصبح اللاعب الوحيد في التاريخ الذي يفوز بالجائزة في العديد من المناسبات.
متحدثاً عن مستقبله في كامب نو ، قال ميسي لموندو ديبورتيفو : "ما أشعر به بالنسبة لهذا النادي يتجاوز أي توقيع أو أي عقد أو أي ورقة."
منذ اختراق أكاديمية لا ماسيا في برشلونة عام 2004 ، سجل ميسي 614 هدفًا للنادي ويعتبره الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم يمارس المباراة على الإطلاق.
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