ميسي يزف خبر سار لبرشلونة بشأن مستقبله

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

ميسي

استبعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي احتمال مغادرة برشلونة في نهاية الموسم الحالي 2019-20.

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الأرجنتيني ، وهو الآن في سنته السادسة في النادي ، لديه عقد مدى الحياة يمكّنه من المغادرة مجانًا في نهاية أي موسم معيّن.

حصل ميسي مؤخرًا على جائزة الكرة الذهبية السادسة له ، متغلبًا على أقرب منافس فيرجيل فان دايك إلى الشرف ليصبح اللاعب الوحيد في التاريخ الذي يفوز بالجائزة في العديد من المناسبات.

متحدثاً عن مستقبله في كامب نو ، قال ميسي لموندو ديبورتيفو : "ما أشعر به بالنسبة لهذا النادي يتجاوز أي توقيع أو أي عقد أو أي ورقة."

منذ اختراق أكاديمية لا ماسيا في برشلونة عام 2004 ، سجل ميسي 614 هدفًا للنادي ويعتبره الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم يمارس المباراة على الإطلاق.