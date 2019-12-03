اخبار الرياضه

ميسي يزف خبر سار لبرشلونة بشأن مستقبله

0 نشر
مصطفى صابر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن يزف خبر سار لبرشلونة بشأن مستقبله والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

ميسي

استبعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي احتمال مغادرة في نهاية الموسم الحالي  2019-20.

Advertisements

الأرجنتيني ، وهو الآن في سنته السادسة في النادي ، لديه عقد مدى الحياة يمكّنه من المغادرة مجانًا في نهاية أي موسم معيّن.

حصل ميسي مؤخرًا على جائزة الكرة الذهبية السادسة له ، متغلبًا على أقرب منافس فيرجيل فان دايك إلى الشرف ليصبح اللاعب الوحيد في التاريخ الذي يفوز بالجائزة في العديد من المناسبات.

متحدثاً عن مستقبله في كامب نو ، قال ميسي لموندو ديبورتيفو : "ما أشعر به بالنسبة لهذا النادي يتجاوز أي توقيع أو أي عقد أو أي ورقة."

منذ اختراق أكاديمية لا ماسيا في برشلونة عام 2004 ، سجل ميسي 614 هدفًا للنادي ويعتبره الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم يمارس المباراة على الإطلاق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يزف خبر سار لبرشلونة بشأن مستقبله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا