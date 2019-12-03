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شكرا لقرائتكم خبر عن نجم توتنهام يطلب من مورينيو السماح له بالرحيل والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
يقدم الدنماركي "إيريكسين" واحدة من أسوء مواسمه علي الإطلاق مع توتنهام هوتسبير ، مما جعله جليس طيب للدكة تحت قيادة بوتشتينهو ، وأيضا تحت قيادة المدرب الحالي للفريق جوزيه مورينيو .
ويرجع كل هذا لعدم تركيز اللاعب مع الفريق حيث أنه يحلم بالرحيل عن صفوف السبيرز للإنضمام ألي ريال مدريد والتدرب تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان .
وأخبر إريكسين مدربه الحالي مورينيو برغبته في الرحيل ، إدراة توتنهام يريدون 40 مليون باوند في يناير المقبل قبل ان يفقدوا اللاعب بشكل مجاني في الصيف القادم.
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