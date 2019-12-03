نجم توتنهام يطلب من مورينيو السماح له بالرحيل 

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

يقدم الدنماركي "إيريكسين" واحدة من أسوء مواسمه علي الإطلاق مع توتنهام هوتسبير ، مما جعله جليس طيب للدكة تحت قيادة بوتشتينهو ، وأيضا تحت قيادة المدرب الحالي للفريق جوزيه مورينيو .



ويرجع كل هذا لعدم تركيز اللاعب مع الفريق حيث أنه يحلم بالرحيل عن صفوف السبيرز للإنضمام ألي ريال مدريد والتدرب تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان .

وأخبر إريكسين مدربه الحالي مورينيو برغبته في الرحيل ، إدراة توتنهام يريدون 40 مليون باوند في يناير المقبل قبل ان يفقدوا اللاعب بشكل مجاني في الصيف القادم.