شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار مهنئًا ميسي بالكرة الذهبية السادسة: «شكرًا كرة القدم مبروك أخي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنئ كابتن منتخب البرازيل نيمار، نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد حصد الأخيرة الكرة الذهبية السادسة في تاريخه، والمقدمة من مجلة «فرانس فوتبول».

واحتل ميسي المركز الأول من بين 30 لاعباً تم اختيارهم للتنافس على الكرة الذهبية، وقدم نيمار تهنئته من خلال «ستوري» حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»: «شكرًا كرة القدم مبروك أخي».

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كما نشرت مجلة «فرانس فوتبول» نفسها أن الأرجنتيني أرسل رسالة إلى البرازيلي عزز فيها رغبته في العودة إلى الفريق الكاتالوني.

وارتفعت التكهنات في الآونة الأخيرة، حول عودة نيمار، إلى صفوف فريق برشلونة، ومزاملة رفيقه ميسي، مرة أخرى داخل النادي الكاتالوني.

ويربط كابتني أشهر «كلاسيكو» في قارة أمريكا الجنوبية، في تاريخ لعبة كرة القدم، علاقة كبيرة بعد أن قضى البرازيلي عدة مواسم مرتديًا زي «البلوجرانا»، رفقة الأرجنتيني، وانعكست هذه العلاقة بينهما في تكوين ثنائية ناجحة مع برشلونة الإسباني.

والجدير بالذكر أن ميسي، حقق الكرة الذهبية السادسة، فيما جاء المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، في المركز الثاني وحلَ البرتغالي كريستيانو رونالدو بالمركز الثالث.