شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على بني سويف بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 من كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، الفوز على نظيره بني سويف، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد القاهرة، في اطار دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
وظهر فريق بني سويف بشكل أكثر من رائع خلال الشوط الأول ونجحوا في الخروج بالتعادل السلبي خلاله.
وفي الشوط الثاني أجرى المدير الفني للأهلي فايلر، تغييران دفعة واحدة بدخول أحمد فتحي وجيرالدو، بدلًا من وليد سليمان وعمار حمدي.
وتغير أداء لاعبي الأهلي بعد أن شعروا بخطورة فريق بني سويف خلال الشوط الأول، واستطاع وليد ازارو بالتسجيل في الدقيقة 67، وبعده أحمد الشيخ في الدقيقة 69.
وفي الدقيقة 80 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي أهدرها مروان محسن.
رد بعدها فريق بني سويف بهدف في الدقيقة 85 عن طريق اللاعب أحمد عبدالرازق.
وفي الدقيقة 90 استطاع وليد ازارو من تسجيل الهدف الشخصي الثاني له والثالث للأهلي لتنتهي المباراة بفوز المارد الأحمر والتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر في انتظار الفائز من مباراة الترسانة وإنبي.
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