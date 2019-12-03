شكرا لقرائتكم خبر عن «جلال» يحذر لاعبي المصري من مواجهة «قنا» بكأس مصر.. ويترقب تقرير إصابة عماد فتحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول بالنادى المصرى تدريباته عقب وصوله مباشرة من نواكشوط، عاصمة موريتانيا، دون راحة، استعدادا لمباراته مع فريق قنا، أحد أندية القسم الثالث بدور الـ32 لكأس مصر، والمحدد لها الخميس، على استاد الجيش بالسويس. وأكد إيهاب جلال، المدير الفنى للمصرى، أن مباراة قنا شأنها شأن أي مباراة ويجب الاستعداد لها بكل جدية تحسبا لمفاجآت الكأس، لاسيما أن المصرى سبق له الخروج العام الماضى على يدى الجزيرة مطروح، وأكد جلال على لاعبيه بضرورة أخذ المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها مأخذ الجد، وطالبهم بغلق صفحة مباراة نواذيبو المورتانى بالكونفيدرالية الإفريقية، والتى حقق خلالها الفريق البورسعيدى الفوز خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وحصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره الإفريقى، وقرر الجهاز الفنى للمصرى خوض ثانى تدريباته بعد الوصول من موريتانيا، اليوم الأربعاء بالسويس. وكان مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، قد وافق على صرف مكافأة الفوز على نواذيبو الموريتانى خلال ساعات لرفع الروح المعنوية للفريق قبل مواجهات الكأس، وكذلك الدورى العام، وكان إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى المصرى، قد قام بصرف 200 دولار لكل لاعب بعد الفوز الأخير في موريتانيا بناء على تعليمات إدارة النادى، حيث تولى جلال في موريتانيا مهام رئاسة البعثة، بجانب قيادته للفريق بتعليمات من مجلس إدارة النادى.

على الجانب الآخر، يعيش مسؤولو المصرى والجهاز الفنى حالة قلق بالغة انتظارا للتقرير الطبى النهائى للاعب الفريق عماد فتحى الذي تعرض للإصابة في اللقاء الأخير وأثبت التقرير المبدئى تعرضه لقطع في الرباط الصليبى للركبة وسوف تجرى أشعة نهائية على اللاعب خلال ساعات لتحديد مدى الإصابة وفترة العلاج.

على صعيد آخر، دخل الجهاز الطبى للفريق في سباق مع الزمن لتجهيز المصابين أحمد شوشة وحسين رجب ومحمد صالح والحارس أحمد عبدالفتاح لمباريات الدورى، والتى تستهل بمواجهة المقاولون العرب يوم 12 ديسمبر الجارى.