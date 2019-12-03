شكرا لقرائتكم خبر عن قطار ليفربول يسعى لدهس إيفرتون في الديربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستكمل «الأربعاء» منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدورى الإنجليزى الممتاز، تسلط الأضواء بشكل كبير على الزيارة المرتقبة لفريق توتنهام ومديره الفنى جوزيه مورينيو إلى ستاد «أولد ترافورد» لمواجهة مانشستر يونايتد، وكذلك مدى تشبث مانشستر سيتى بأمل الحفاظ على لقب المسابقة رغم تأخره بفارق 11 نقطة عن المتصدر ليفربول، كذلك مواجهة ليفربول أمام إيفرتون.

ويخوض ليفربول المباراة المرتقبة، على ملعبه أمام إيفرتون، وعينه على الفوز لتوسيع الفارق مع المنافسين ليستر سيتى ومانشستر سيتى، وبعد أن حقق 13 انتصارا مقابل تعادل واحد في المباريات الــ14 الماضية بالدورى، يحتل ليفربول صدارة المسابقة بفارق 8 نقاط أمام أقرب منافسيه ليستر سيتى، ليقترب ليفربول، بطل أوروبا، من التتويج بلقب الدورى للمرة الأولى خلال 30 عاما.

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ورغم ذلك، أكد يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، أن تركيزه ينصب الآن على مواجهة الديربى أمام إيفرتون، وقال كلوب عقب فوز الفريق على برايتون: «لا نفكر بشأن فارق النقاط، لم تكن أي من هذه المباريات الــ13 التي فزنا بها سهلة، فلم نشعر بذلك في أي لحظة»، كما يستضيف ليستر سيتى صاحب المركز الثانى، فريق واتفورد صاحب المركز العشرين الأخير.

ويحل توتنهام ضيفا على مانشستر يونايتد، الذي أقال مورينيو من منصب المدير الفنى في ديسمبر 2018، ليظل مورينيو بدون عمل تدريبى حتى تولى مسؤولية توتنهام قبل أسبوعين، خلفا لماوريسيو بوكيتينو، الذي أقيل من منصب المدير الفنى.

ومنذ تولى مورينيو تدريب توتنهام، حقق الفريق الفوز في المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن، حيث حقق انتصارين في الدورى والثالث في دورى الأبطال. وقال إريك داير، لاعب خط وسط توتنهام: «نؤدى بشكل جيد، حققنا ثلاثة انتصارات متتالية.. نحن سعداء بما وصلنا إليه، تنتظرنا مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا وبالنسبة للمدرب العائد إلى ملعب ناديه السابق، ودائما ما يشكل ذلك الملعب ساحة رائعة للانطلاق، حققنا نتائج جيدة هناك، ونتمنى تحقيق نتيجة جيدة أخرى».

فيما يتطلع أرسنال إلى استعادة مذاق الانتصارات الذي غاب عنه طوال 8 مباريات، عندما يستضيف برايتون في ختام منافسات المرحلة، مساء غد الخميس، وذلك في أول مباراة للجانرز على ملعبه. وكان أرسنال كافح من أجل تحقيق تعادل صعب أمام مضيفه نورويتش سيتى 2- 2، في أول مباراة له تحت قيادة ليونبيرج، الذي تولى مسؤولية الفريق عقب إقالة أوناى إيمرى من منصب المدير الفنى.