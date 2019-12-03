شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يحسم مصيره مع الأهلي نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم رمضان صبحى، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، قراره النهائى بشأن استمراره مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى عقب خوض أوليمبياد طوكيو 2020 مع المنتخب الأوليمبي. وتلقى صبحى عددا من العروض الأوروبية عقب تألقه في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، ووفقا لشوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، فإن اللاعب تلقى عددا من العروض الأوروبية، بينها سامبدوريا واودينيزى الإيطاليان، لكن اللاعب يفضل التركيز مع ناديه في الوقت الحالى، خصوصا أن أمامه فرصة للحصول على عروض أفضل من أندية أوروبية في حالة الحفاظ على تألقه والمستوى الذي ظهر به في بطولة إفريقيا، ويلعب صبحى مع الأهلى معارا من نادى هيدرسيفيلد الإنجليزى، في الوقت الذي دخل فيه مسؤولو القلعة الحمراء في مفاوضات جادة لشراء اللاعب دون أن يتم حسم الأمور خلال الفترة الماضية.

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