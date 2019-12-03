المقاولون العرب يخشى مفاجآت الجزيرة مطروح

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بمعنويات مرتفعة يدخل المقاولون العرب، الذى يقوده عماد النحاس، اختبارا سهلا أمام الجزيرة مطروح فى الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على ملعب المقاولون بالجيل الأخضر ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر. يبحث المقاولون، الملقب بـ«ذئاب الجبل»، عن ضحية جديدة بالكأس بعد فوزه المهم على الجونة بهدفين نظيفين فى الجولة السادسة للدورى الممتاز والتى وضعته على قمة الجدول، ما منح اللاعبين دفعة قوية لدخول منافسات الكأس بطموحات عالية لرغبته فى المنافسة على اللقب خاصة بعد نجاح النحاس فى تكوين فريق قوى يمتلك عناصر مميزة وبدائل جاهزة جعلتهم مصدر إزعاج للمنافسين. وحرص النحاس، خلال الأيام الماضية، على تجهيز كل العناصر لمواجهة اليوم لرغبته فى الاستفادة من طاقة كل اللاعبين بالفريق وتجهيزهم للفترة المقبلة.

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