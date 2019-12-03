شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنسي يبدأ مهمّته بمواجهة الشرقية في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك نظيره الشرقية، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، ومن المقرر أن تقام على أرض ملعب استاد الدفاع الجوى، عند السابعة والنصف مساء.

يدخل فريق الزمالك المباراة بحثًا عن مصالحة الجماهير وتحسين الأداء، وتجنب مفاجآت الكأس، حيث تعاهد اللاعبون على مصالحة الجماهير، وتخطى المنافس فى البطولة المحببة للقلعة البيضاء، خصوصًا أن هذه المباراة تعد البروفة الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام أول أغسطس الأنجولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يقود الفرنسى، باتريس كارتيرون، المدير الفنى الجديد، المباراة، وذلك عقب وصوله للقاهرة وتوقيعه العقود، أمس، وعقب التوقيع توجه مباشرة لمعسكر الفريق للتواجد على رأس القيادة الفنية خلال المباراة، وتحدث كارتيرون مع اللاعبين عقب وصوله للمعسكر، وطالبهم بتصحيح المسار، وفتح صفحة جديدة مع الجماهير والإدارة عقب الإخفاقات الأخيرة فى الدورى والبطولة الإفريقية، وشدد عليهم أن يخوضوا المباراة بكل جدية كونها استعدادًا حقيقيًا لمباراة أول أغسطس، التى يرغب الزمالك فى الفوز بها لتضع الفريق فى وضع جيد بترتيب المجموعة.

Advertisements

وحذر كارتيرون، اللاعبين من مفاجآت الكأس، وأكد لهم أن مثل هذه المباريات لا تعترف بأى شىء إلا المجهود والقتال فى الملعب، واحترام المنافس هو السبيل لتحقيق الفوز.

وأبدى المدير الفنى الجديد سعادته بخبر جاهزية طارق حامد للمباراة، وتحدث كارتيرون مع حامد، وأبلغه بالدفع به خلال المباراة لتجهيزه للمرحلة المقبلة، بعد غيابه عن مباراتى إنبى فى الدورى ومازيمبى بالبطولة الإفريقية.

وقاد سامى الشيشينى، المدرب العام، وأمير عبد العزيز، مدرب الفريق، المران الأخير للاعبين قبل الدخول فى معسكر المباراة، واعتمد المران على بعض التدريبات البدنية الخفيفة، لتجنب الإجهاد، ثم تدريبات بالكرة، وقام المدربان بتدريب اللاعبين على بعض الجمل التكتيكية لتنفيذها خلال مباراة الشرقية. ومن المتوقع أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبوجبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمد عبدالغنى ومحمد عبدالسلام وعبدالله جمعة فى خط الدفاع، وطارق حامد وفرجانى ساسى وأحمد سيد «زيزو» ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، ومهاجم وحيد مصطفى محمد «عمر السعيد».

وعلى الجانب الآخر، يأمل مصطفى فاروق «مزيكا»، المدير الفنى لفريق الشرقية، فى استغلال حالة التخبط التى يعانى منها الزمالك مؤخرا، بالإطاحة به من كأس مصر. وقال «مزيكا»: «إنبى أغلق دفاعاته بشكل جيد فى مباراته أمام الزمالك ولعب على استغلال الهجمات المرتدة، وحقق ما أراد وخطف الفوز بهدف قاتل فى نهاية اللقاء، ونحن نسعى لتكرار ذلك السيناريو حتى نحقق مفاجأة أمام الفريق الأبيض». كما تمنى أن يكرر مفاجأة بنى عبيد، الذى أطاح بالزمالك من كأس مصر قبل ذلك.